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3 компактных одноэтажных дома с 2 спальнями и террасой - проекты серия "Дега"

3 компактных одноэтажных дома с 2 спальнями и террасой - проекты серия "Дега"

Проекты одноэтажных домов серии "Дега" объединяет компактность и расположение помещений. Одноэтажные дома из газобетона (300 мм толщиной) будут удобными и комфортными дачными коттеджами или постоянным жильем для небольших семей из 2-3 человек.

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