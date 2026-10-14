ВСУ атаковали нефтеперерабатывающие предприятия в Рязанской и Саратовской областях, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак 14 октября на полях форума «Российская энергетическая неделя».
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