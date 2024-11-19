В России втрое упало производство лососевой икры

В России в три раза сократилось производство красной икры. По данным Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»), за 10 месяцев этого года натуральной лососевой икры произведено 10 тыс.
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