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В России втрое упало производство лососевой икры

В России втрое упало производство лососевой икры

В России в три раза сократилось производство красной икры. По данным Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»), за 10 месяцев этого года натуральной лососевой икры произведено 10 тыс.

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