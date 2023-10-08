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Папа Римский о конфликте Израиля и Палестины: война ведет только к страданиям

Папа Римский о конфликте Израиля и Палестины: война ведет только к страданиям

Папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра призвал к прекращению вооруженных столкновений в Израиле и Палестине, подчеркнув, что терроризм и война ведут только к страданиям и смерти, передает РИА Новости.

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