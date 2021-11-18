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Мосбиржа приготовила новые требования к эмитентам

Мосбиржа приготовила новые требования к эмитентам

В следующем году компаниям придется раскрывать нефинансовую информацию, чтобы их ценные бумаги попали в ранг самых надежных и могли привлекать средства и от крупных (банки, страховые компании, пенсионные фонды), и от неквалифицированных инвесторов.

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