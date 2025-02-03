ФСБ опубликовала рассекреченный архив в честь 80-летия Ялтинской конференции

Центр общественных связей ФСБ опубликовал на официальном сайте в разделе "История" пояснительную статью и цифровые копии ранее не публиковавшихся рассекреченных материалов, которые посвящены 80-летию Ялтинской конференции.
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