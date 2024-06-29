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Царьград

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Срочная эвакуация: из двух загородных лагерей в Челябинской области вывезли всех детей

Срочная эвакуация: из двух загородных лагерей в Челябинской области вывезли всех детей

Нештатная ситуация случилась из-за непогоды.ЧП в Озерске. В двух загородных лагерях "Орленок" и "Звездочка" произошло отключение электричества.

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