Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

Владислав Шапша о лекарственном обеспечении льготников: "У нас не должно быть сбоев"

Владислав Шапша о лекарственном обеспечении льготников: "У нас не должно быть сбоев"

1 июля в ходе координационного совещания руководителей областных и территориальных федеральных органов власти, которое в режиме видеоконференцсвязи провели губернатор Владислав Шапша и федеральный инспектор по Калужской области Алексей Лебедев, рассматривался вопрос об организации льготного лекарственного обеспечения жителей региона, в том числе незарегистрированными лекарственными средствами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх