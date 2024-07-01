Владислав Шапша о лекарственном обеспечении льготников: "У нас не должно быть сбоев"

1 июля в ходе координационного совещания руководителей областных и территориальных федеральных органов власти, которое в режиме видеоконференцсвязи провели губернатор Владислав Шапша и федеральный инспектор по Калужской области Алексей Лебедев, рассматривался вопрос об организации льготного лекарственного обеспечения жителей региона, в том числе незарегистрированными лекарственными средствами.
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