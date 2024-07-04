Директор учебно-методического центра «Авангард» Дарья Борисова приняла участие в открытии русско-сербского фестиваля

Русско-сербский фестиваль проходит в Петровском парке у стадиона «ВТБ Арена» Сегодня, в Петровском парке у стадиона «ВТБ Арена», открылся уникальный 5-дневный русско-сербский фестиваль, посвященный культурному обмену и укреплению дружественных связей между Россией и Сербией.