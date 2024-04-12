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Парламентская газета

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Глава парламента КНР провел переговоры с северокорейским коллегой

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи провел в Пхеньяне переговоры с председателем Постоянного комитета Верховного народного собрания КНДР Цой Рен Хэ.

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