Глава парламента КНР провел переговоры с северокорейским коллегой

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи провел в Пхеньяне переговоры с председателем Постоянного комитета Верховного народного собрания КНДР Цой Рен Хэ.
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