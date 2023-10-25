Послу России передали ноту протеста в МИД Армении из-за сюжета «Первого канала»

Бурную реакцию со стороны МИД Армении вызвал сюжет на федеральном телеканале «Первый канал».Министерство иностранных дел этой страны сообщило, что в ходе передачи прозвучали оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения.
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