Названы новые условия отлова и эвтаназии бездомных собак в Забайкалье

В новом законопроекте о бездомных животных появилось понятие «пункт временного размещения».Предназначение временных пунктов раскрыл глава госветслужбы Забайкалья Андрей Лим, его слова передает ИА ChitaMedia.
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