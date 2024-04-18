Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 341 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Что о здесь не то. Трасса федеральная а ловят министра рядовые сотрудники из МВД республики  и потом приезжают "крепы...Глава Дагестана о...
  • Елена Петрова
    Значит получается, что если простой гражданин пьяный за рулем нарушает ПДД - он нарушитель закона, а рьяному министру...Глава Дагестана о...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Ворье...Экс-глава Алексей...

Названы новые условия отлова и эвтаназии бездомных собак в Забайкалье

Названы новые условия отлова и эвтаназии бездомных собак в Забайкалье

В новом законопроекте о бездомных животных появилось понятие «пункт временного размещения».Предназначение временных пунктов раскрыл глава госветслужбы Забайкалья Андрей Лим, его слова передает ИА ChitaMedia.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх