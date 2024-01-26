Оригинальные способы навести порядок в доме

Катя Плетнева

Что за бред???? Вещи наизнанку - просто идиотизм... Если я в течение января не пользовалась летним платьем, мне его выбросить что ли?? К тому же, я не каждый день и из дома то выхожу, чтобы 30 дней подряд разное надевать! Кому этот способ актуален?? Год еще можно понять, но месяц... А минимализм - это для аскетов видимо. Надо же придумать такое...