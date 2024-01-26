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Оригинальные способы навести порядок в доме

Оригинальные способы навести порядок в доме

Существует много методик наведения порядка в доме, многие стали широко известны, на эту тему выпущены книги.

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Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Фигня? При таком подходе минимальным будет вариант - &quot;сразу выбросить всё&quot; и не жить в этом помещении.
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18 час.
Катя Плетнева
Что за бред???? Вещи наизнанку - просто идиотизм... Если я в течение января не пользовалась летним платьем, мне его выбросить что ли?? К тому же, я не каждый день и из дома то выхожу, чтобы 30 дней подряд разное надевать! Кому этот способ актуален?? Год еще можно понять, но месяц... А минимализм - это для аскетов видимо. Надо же придумать такое...
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10 час.

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