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Володин выразил соболезнования в связи со смертью академика Велихова

Володин выразил соболезнования в связи со смертью академика Велихова

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и коллегам академика РАН, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, почетного президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Евгения Велихова.

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