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Директор ИВФ РТ: Важно создавать условия для роста малого и среднего бизнеса

В послании Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов обозначил ключевые приоритеты в области научно-технологического развития региона, а также важность подготовки высококвалифицированных кадров и создания условий для успешного роста малого и среднего бизнеса.

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