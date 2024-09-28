Директор ИВФ РТ: Важно создавать условия для роста малого и среднего бизнеса

В послании Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов обозначил ключевые приоритеты в области научно-технологического развития региона, а также важность подготовки высококвалифицированных кадров и создания условий для успешного роста малого и среднего бизнеса.
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