Родительские ошибки, из-за которых вы можете остаться без внуков

Показатели рождаемости в мире достигли исторического минимума, сообщила ООН в своем недавнем отчете. Для сравнения: в 60-х годах прошлого века глобальный коэффициент рождаемости составлял примерно 5 рождений на одну женщину, в 90-х этот коэффициент оценивали в 3,3.