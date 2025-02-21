Родительские ошибки, из-за которых вы можете остаться без внуков

Показатели рождаемости в мире достигли исторического минимума, сообщила ООН в своем недавнем отчете. Для сравнения: в 60-х годах прошлого века глобальный коэффициент рождаемости составлял примерно 5 рождений на одну женщину, в 90-х этот коэффициент оценивали в 3,3.
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