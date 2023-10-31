Н. Кричевский: Зачем ждать, когда Европа начнет воровать наши активы? Их деньги у нас же лежат

алекс кузь

Где можно ознакомиться с перечнем активов запада в экономике рф. Члышно было, что все советские стройки века проданы за копейки иностранцам. Теперь эти копейки лежат в западных банках. Их конфискуют. Хороший повод вернуть активы профсоюзам.