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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Н. Кричевский: Зачем ждать, когда Европа начнет воровать наши активы? Их деньги у нас же лежат

Н. Кричевский: Зачем ждать, когда Европа начнет воровать наши активы? Их деньги у нас же лежат

Попытка конфисковать российские активы приведет к гибели Евросоюза Михаил Зубов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Константин Смирнов Никита Кричевский На наступающей неделе Еврокомиссия должна завершить подготовку предложений по механизму использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.

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Комментарии
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алекс кузь
Где можно ознакомиться с перечнем активов запада в экономике рф. Члышно было, что все советские стройки века проданы за копейки иностранцам. Теперь эти копейки лежат в западных банках. Их конфискуют. Хороший повод вернуть активы профсоюзам.
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2 д.
Николай Денисов
Рак вообще то свистит на горе , а не за ней!
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1 д.
Александр Ткаченко
Оно (наши ссыкуны) за свои зарубежные деньги и недвижимость опасаются.
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1 д.

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