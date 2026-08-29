Депутат Госдумы Соболев: уезжающие из-за слухов о мобилизации не нужны России

В России упорно циркулируют слухи об очередной волне мобилизации, которая якобы должна начаться осенью, после проведения парламентских выборов.
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