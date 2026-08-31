США и Иран обменялись ударами, Трамп пригрозил атакой на Харк

Президент США Дональд Трамп в 2018 году Фото: kremlin.ru Соединенные Штаты впервые с конца июля атаковали цели на территории Ирана, исламская республика ответила ударами по американским военным базам в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах.
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