Депутат ГД Шеремет: Проект о повышении призывного возраста для получивших гражданство РФ доработают

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с заявлением о том, что законопроект, посвященный вопросу повышения призывного возраста для получивших гражданство Российской Федерации, планируется доработать.
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