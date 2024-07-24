В WBA санкционировали бой Батыргазиева за полноценный титул чемпиона мира

Альберт Батыргазиев должен провести поединок с чемпионом мира по версии WBA Ламонтом Роучем. Пресс-служба WBA санкционировала поединок временного чемпиона мира во втором полулегком весе по версии этой организации Альберта Батыргазиева с обладателем полноценного чемпионского титула Ламонтом Роучем.