В WBA санкционировали бой Батыргазиева за полноценный титул чемпиона мира

Альберт Батыргазиев должен провести поединок с чемпионом мира по версии WBA Ламонтом Роучем. Пресс-служба WBA санкционировала поединок временного чемпиона мира во втором полулегком весе по версии этой организации Альберта Батыргазиева с обладателем полноценного чемпионского титула Ламонтом Роучем.
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