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U.S. soccer star Kelley O'Hara to retire

U.S. soccer star Kelley O'Hara to retire

Defender Kelley O'Hara, who won two World Cups and an Olympic gold medal with the United States Women's National Team, will retire at the end of the 2024 National Women's Soccer League season, she announced Thursday.

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