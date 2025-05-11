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«Восточный ветер»: как КНР и КНДР могли бы помочь России в проведении СВО

«Восточный ветер»: как КНР и КНДР могли бы помочь России в проведении СВО

9 мая 2025 года в известном смысле стало днем большой дипломатической победы России, которая смогла собрать в Москве весьма представительную международную делегацию вокруг главной «звезды» в лице главы Компартии КНР Си Цзиньпина, прикрывшего нашу столицу «незримым куполом антидронной ПВО».

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