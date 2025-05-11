9 мая 2025 года в известном смысле стало днем большой дипломатической победы России, которая смогла собрать в Москве весьма представительную международную делегацию вокруг главной «звезды» в лице главы Компартии КНР Си Цзиньпина, прикрывшего нашу столицу «незримым куполом антидронной ПВО».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии