Oppo готовит к выпуску смартфоны A7 Pro 5G и A7 Pro Max 5G с новыми платформами

Глобальные версии смартфонов Oppo A7 Pro 5G (CPH2931) и A7 Pro Max 5G (CPH2909) прошли тестирование в Geekbench 7, что свидетельствует о подготовке к международному запуску моделей.
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