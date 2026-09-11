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Самые смешные мемы и шутки про складной айфон Duo

Самые смешные мемы и шутки про складной айфон Duo

Apple наконец-то согнула айфон, а интернет в ответ согнулся от смеха. Презентация iPhone Duo стала главным генератором мемов этой недели.

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