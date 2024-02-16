Новое расписание движения электричек в Москве с 17 февраля 2024 года Ирэн ОрлонскаяСообщение, распространенное через официальный канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве, информирует о планируемых изменениях в графике движения поездов на Казанском и Ленинградском направлениях.