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Чемпионат мира по баскетболу стартовал!

Чемпионат мира по баскетболу стартовал!

Наступил волнительный момент. Начался долгожданный Чемпионат Мира по Баскетболу, событие, которое собрало под своими крыльями поклонников баскетбола со всего мира.

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