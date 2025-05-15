«Мы готовы»: Мединский рассказал, когда продолжатся переговоры с Украиной

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, когда продолжатся переговоры с украинской стороной https://listaj.
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