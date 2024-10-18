Минэнерго ожидает, что осенне-зимний период пройдет без потрясений Осенне-зимний период (ОЗП) 2024-2025 годов должен пройти без особых потрясений, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
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Минэнерго ожидает, что осенне-зимний период пройдет без потрясений Осенне-зимний период (ОЗП) 2024-2025 годов должен пройти без особых потрясений, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
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