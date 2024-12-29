Запрещены звонки через интернет на телефоны

Запрещены звонки через интернет на телефоныПравительство запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, что поможет в борьбе с мошенниками, сообщила пресс-служба кабмина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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