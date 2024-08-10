В Санкт-Петербурге запустят новые поезда из Девяткино до Ладожского вокзала

Власти Петрограда объявили о планах по расширению сети регулярных поездов в городе. Новый маршрут соединит станцию метро "Девяткино" с Ладожским вокзалом, что станет возможным благодаря высокому пассажиропотоку в этом направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии