автор: Юрий Баранчик БелВПО (https://t.me/Belarus_VPO/57396. написал про доклад Сухопутных войск США и планы противника на Западном ТВД.
Запад должен опять почувствовать жуткий страх перед Россией
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Балу -
Через полгода риторика западных стран в отношении отправки своих войск на убой начнет меняться в сторону "надо послать"... А то помощь бандерлогам тоже начиналась с касок и носков...
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12 час.
Александр Евдокимов
Милях в 500 от Нью Йорке бабахнуть Посейдон, типа вулкан подводный, янки помоются от цунами, можно даже полотенчиков подогнать гуманитарных, и как то им станет сильно не до Литвы и Кёнига!
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7 час.
АЕ
Александр Евдокимов
Да и на Тихом подводных вулканов хватает, около Калифорнии бахнуть, нечаянно, - ох беда,беда какая! Не свезло, так не свезло! Вот вам ролтона пароход!
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7 час.
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