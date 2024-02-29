Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Всё в ужасе. Армяне как вы терпите???Армия Армении ЛГБТ+
  • Лев Сивохин
    Пока не выведут коррупцию во всех эшелонах власти. так и будет.Вышла замуж за та...
  • Андрей
    азербайджанцы уже в ужасе....😀😀😀Армия Армении ЛГБТ+

Запад должен опять почувствовать жуткий страх перед Россией

Запад должен опять почувствовать жуткий страх перед Россией

автор: Юрий Баранчик БелВПО (https://t.me/Belarus_VPO/57396. написал  про доклад Сухопутных войск США и планы противника на Западном ТВД.

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Комментарии
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Балу -
Через полгода риторика западных стран в отношении отправки своих войск на убой начнет меняться в сторону &quot;надо послать&quot;... А то помощь бандерлогам тоже начиналась с касок и носков...
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12 час.
Александр Евдокимов
Милях в 500 от Нью Йорке бабахнуть Посейдон, типа вулкан подводный, янки помоются от цунами, можно даже полотенчиков подогнать гуманитарных, и как то им станет сильно не до Литвы и Кёнига!
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7 час.
АЕ
Александр Евдокимов
Да и на Тихом подводных вулканов хватает, около Калифорнии бахнуть, нечаянно, - ох беда,беда какая! Не свезло, так не свезло! Вот вам ролтона пароход!
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7 час.

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