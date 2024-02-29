Запад должен опять почувствовать жуткий страх перед Россией

Балу - Через полгода риторика западных стран в отношении отправки своих войск на убой начнет меняться в сторону "надо послать"... А то помощь бандерлогам тоже начиналась с касок и носков...

Александр Евдокимов Милях в 500 от Нью Йорке бабахнуть Посейдон, типа вулкан подводный, янки помоются от цунами, можно даже полотенчиков подогнать гуманитарных, и как то им станет сильно не до Литвы и Кёнига!