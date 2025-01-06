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Daily Storm

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Make Russia Great Again. Коммунисты и Дом Романовых поспорили о возрождении СССР

Make Russia Great Again. Коммунисты и Дом Романовых поспорили о возрождении СССР

Это может произойти в 2025-м году или спустя пару лет, заявил ранее эрудит и депутат Госдумы Анатолий ВассерманДепутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что возрождение Советского Союза произойдет в обозримом будущем, например в 2025 году или спустя пару лет.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Кретин  Вассерман.
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