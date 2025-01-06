Make Russia Great Again. Коммунисты и Дом Романовых поспорили о возрождении СССР

Это может произойти в 2025-м году или спустя пару лет, заявил ранее эрудит и депутат Госдумы Анатолий ВассерманДепутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что возрождение Советского Союза произойдет в обозримом будущем, например в 2025 году или спустя пару лет.