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Царьград

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Путин рассказал о бережном отношении к жизням бойцов при выполнении боевых задач

Путин рассказал о бережном отношении к жизням бойцов при выполнении боевых задач

По словам президента, на некоторых участках фронта приходится сдерживать рвение участников СВО, ради их же собственной безопасности.

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