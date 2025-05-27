Температура моря у Крыма

Синоптики связывают это с умеренно теплой погодой, установившейся на полуострове весной 2025 года. И если воздух прогревается быстро и в Крыму уже фиксировали тридцатиградусную жару, то вода нагревается медленнее и едва достигла 15-градусной отметки.