Один из округов Астраханской области превратился в место для развлечения вандалов

Глава муниципалитета обеспокоен сложившейся ситуацией. Сергей Светлов рассказал в социальных сетях о проблеме, которая неожиданно остро возникла в районе: в Красноярском муниципальном округе вандалы уничтожают общественные пространства: «Каждый год в нашем округе появляются новые места для отдыха и развития: парки, спортивные и детские площадки(…)пока одни вкладывают свои силы в благоустройство общественных пространств, другие не жалеют сил и времени на их разрушение».