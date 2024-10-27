АвтоВАЗ изучает возможность выпуска кроссовера с кузовом «Нивы-3»

Телеграм-канал «Русский автомобиль» поделился подробностями о проектах автомобилей Lada. По данным инсайдеров, на повестке дня стоят три перспективные модели: кроссовер на базе «Весты» (HGH), минивэн на базе «Весты» (RGH), а также локализованный Logan третьего поколения с непонятным статусом.
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