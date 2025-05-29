Как правильно отметить день Вознесения Господня: церковные и народные традиции, обычаи и мистические верования Ольга БезродняяВерующим рассказали об ограничениях, связанных с Вознесением Господним, которое отмечается сегодня, 29 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии