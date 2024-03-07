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Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории ЛЕ/Кубка УЕФА – 32 гола

Габонский форвард «Марселя» отметился голом в матче «Вильярреал» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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