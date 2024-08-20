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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ножницы цен и природные аномалии. В каких условиях проходит уборочная на Алтае

Ножницы цен и природные аномалии. В каких условиях проходит уборочная на Алтае

Аномальная жара и тропические ливни снижают урожайность сельхозкультур в Алтайском крае Из-за аномальной жары летом 2024 года уборочная кампания началась в Алтайском крае раньше обычного и шла с приличным опережением привычного графика.

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