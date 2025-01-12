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За чем следить инвестору на этой неделе

За чем следить инвестору на этой неделе

В первую рабочую короткую неделю года инвесторы старались продавать активы и фиксировать доходы на фоне коррекции рынка после новогодних праздников, и в ближайшие дни тенденция может сохраниться, отметили аналитики ФГ «Финам».

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