За чем следить инвестору на этой неделе

В первую рабочую короткую неделю года инвесторы старались продавать активы и фиксировать доходы на фоне коррекции рынка после новогодних праздников, и в ближайшие дни тенденция может сохраниться, отметили аналитики ФГ «Финам».
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