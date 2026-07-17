Как я дала вторую жизнь пластиковому подоконнику: личный опыт покраски

Однажды я поймала себя на мысли, что вид из окна меня больше не радует. Причина была не в пасмурной погоде и не в отсутствии зелени за стеклом, а в том, во что превратился мой некогда белоснежный подоконник.
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