Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как я дала вторую жизнь пластиковому подоконнику: личный опыт покраски

Как я дала вторую жизнь пластиковому подоконнику: личный опыт покраски

Однажды я поймала себя на мысли, что вид из окна меня больше не радует. Причина была не в пасмурной погоде и не в отсутствии зелени за стеклом, а в том, во что превратился мой некогда белоснежный подоконник.

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