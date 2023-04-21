Yonhap: Спасатели нашли тела двух российских моряков, ставших жертвами пожара на судне у берегов Южной Кореи

По информации агентства, поиски еще двоих членов экипажа продолжаютсяИнформационное агентство Yonhap («Ренхап») сообщает, что экстренные службы нашли тела двух российских моряков с судна «Калтан», которое загорелось у берегов Республики Корея.
По информации агентства, поиски еще двоих членов экипажа продолжаютсяИнформационное агентство Yonhap («Ренхап») сообщает, что экстренные службы нашли тела двух российских моряков с судна «Калтан», которое загорелось у берегов Республики Корея.
Свежие комментарии