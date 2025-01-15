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Губернатор раскрыл подробности об атаке БПЛА на Тамбовскую область

Губернатор раскрыл подробности об атаке БПЛА на Тамбовскую область

Из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тамбов помощь потребовалась женщине. Подробности о ситуации привел временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов в Telegram-канале.

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