Губернатор раскрыл подробности об атаке БПЛА на Тамбовскую область

Из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тамбов помощь потребовалась женщине. Подробности о ситуации привел временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов в Telegram-канале.
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