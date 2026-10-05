❕ Севастополь снижает нагрузку на бизнес: Развожаев рассказал о мерах поддержки на встрече с Матвиенко Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко рассказал о действующих в городе мерах экономической поддержки.