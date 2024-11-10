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Трамп победил. Но президентом может и не стать

Трамп победил. Но президентом может и не стать

Америка получила нового президента. Но Трампу надо ещё дожить до инаугурации, надо ещё дотянуть Дональд Трамп был избран 47-м президентом США, одержав убедительную победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

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Комментарии
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Константин Самарин
Хмм. На Трампа уже было два покушения... А бог любит троицу.
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21 час.
ХА
Харченко Александр
Будет жить, внутри Америки война не нужна
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14 час.
ЮТ
Юрий Тумаков
Благодаря СМИ недоедал и недосыпал из-за волнения о том, что состоятся ли выборы в США. Теперь что, опять новые переживания.
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12 час.

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