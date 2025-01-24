В Омске из-за мороза на линии не вышли трамваи. В мэрии сообщили, что из-за низкой температуры в депо произошел обрыв провода контактной сети.
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В Омске из-за мороза на линии не вышли трамваи. В мэрии сообщили, что из-за низкой температуры в депо произошел обрыв провода контактной сети.