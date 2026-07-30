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Дмитрий Васильев: «МОК должен рассмотреть вопрос о запрете использования терапевтических исключений. Это мошенническая уловка для некоторых стран»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что Международный олимпийский комитет должен запретить использование терапевтических исключений.

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