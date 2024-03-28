Страшный рок принцессы Уэльской: какое проклятье настигло Кейт Миддлтон

Последние семьсот лет истории принцесс Уэльских наполнены таинственными болезнями и несчастьями. Но недавно мир был потрясен заявлением герцогини Кейт Миддлтон, которая вышла из медийного молчания, чтобы раскрыть удручающую правду о своем здоровье, передают журналисты сайта ftimes.