Преступление в Нижнем Тагиле, где двое таджикских детей-мигрантов забили ногами девочку-сироту, породило волну возмущения.
"Русские начнут защищать себя сами": Беспредел мигрантов в Нижнем Тагиле всколыхнул Россию
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Кто-то из руководства танкового завода предлагал помощь Путину разогнать либерастов с Болотной, когда они хотели устроить государственный переворот. Так почему не наведут порядок в Нижнем Тагиле, ведь рабочий город.
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8 час.
Н
Николай
Ответить на этот вопрос не могу: не житель Тагила.
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8 час.
VG
Vasily Golov
Что полиция не вооружена? Видел полицейских в подъезде ,то они вооружены ПМ-8 и автоматическим оружием. Есть все нарушения для применения оружия.
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7 час.
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